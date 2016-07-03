Евро-2016. Франция попытается поставить на место выскочек из Исландии

Сегодня на Евро-2016 состоится третий поединок 1/4 финала. Хозяева турнира сборная Франции встретится с неожиданным гостем четвертьфинальной стадии – Исландией.

Напомним, что подопечные Ларса Лагербека сенсационно вышли из группы F, заняв второе место вслед за Венгрией. Посмотрим, сумеют ли французы поставить на место выскочек с «ледяной земли». Ждать осталось недолго.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка Франция – Исландия. Начало игры в 22:00 мск. Не пропустите!