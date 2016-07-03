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  • Евро-2016. Франция попытается поставить на место выскочек из Исландии

Евро-2016. Франция попытается поставить на место выскочек из Исландии

3 июля 2016, 21:05
41

Сегодня на Евро-2016 состоится третий поединок 1/4 финала. Хозяева турнира сборная Франции встретится с неожиданным гостем четвертьфинальной стадии – Исландией.

Напомним, что подопечные Ларса Лагербека сенсационно вышли из группы F, заняв второе место вслед за Венгрией. Посмотрим, сумеют ли французы поставить на место выскочек с «ледяной земли». Ждать осталось недолго.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка Франция – Исландия. Начало игры в 22:00 мск. Не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Франция Исландия
Комментарии (41)
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lekseij2007
1467526778
Откуда такой заголовок?! Почему так не называли греков ранее? Здесь всё заслужено и по игре. Никакие не выскочки они!
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Добрый Бобер
1467530067
Они не "выскочки", а "сенсация".
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Serjoga
1467531876
Ждем полуфинал: Германия-Исландия!
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VReDNiY
1467533506
Скорее наоборот))) Исландия будит сегодня возить выскочек из Франции.
Ответить
Krasnodar 123
1467535707
ВПЕРЕД ВИКИНГИ ПРОУЧИТЕ ЭТИХ ЛЯГУШАТНИКОВ С ИХ ТЕТКОЙ ОЛАНДОЙ!
Ответить
муДко или МуДко
1467542033
Поставить на место надо выскочек с бомбардира...
Ответить
Игорь Иркутск
1467550424
Буду болеть за Исландию...
Ответить
Вомбат
1467575553
Хоть я и не вижу на этой странице свой коммент, но я его тут написал час назад, предсказав крупную победу Франции. Мне было очевидно, что французы гораздо сильнее исландцев (в отличие от Англии), и хорошо настроились на эту игру. Иллюзии пользователей Бомбардира насчет победы исландцев меня не удивляют. Странно, что и у экспертов типа Колыванова были такие иллюзии.
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STatham
1467575595
Негритята выслуживаются перед Оландом. Прям поклоны, кружева крутят. Бутсы друг другу целуют. Нука Викинги, влупить 4 гола этим чернож*пым!
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hyperonanist
1467576784
Че за ноунэймы на поле с французами выбежали, почему их стюарды не ловят?
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