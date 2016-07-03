Кулибали перейдет в «Челси» за 30 миллионов

«Челси» заплатит 30 миллионов фунтов стерлингов за защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Сенегалец решил, что его время в Италии подошло к концу, не сумев достичь соглашения по поводу нового контракта с «адзурри».

Отмечается, что новый наставник синих Антонио Конте хочет построить оборону вокруг 25-летнего игрока. В борьбе за Кулибали «Челси» опередили «Арсенал».

Напомним, что лондонский клуб пытался приобрести сенегальца еще с мая, однако никак не мог достичь договоренности с президентом неаполитанцев Аурелио де Лаурентисом.