Евро-2016. Германия обыграла Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал

В четвертьфинальном матче Евро-2016 сборная Германии обыграла команду Италии. Счет в этой встрече открыл Месут Озил, затем Леонардо Бонуччи восстановил равновесие. Больше голов в основное и дополнительное время забито не было, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались немецкие футболисты – 6:5.

Таким образом, в полуфинале Германия сыграет с победителем пары Франция – Исландия.

Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/4 финала

Германия – Италия – 1:1 (0:0; 6:5 в серии пенальти) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Озил, 65; 1:1 – Бонуччи, 78.

Германия: Нойер, Хектор, Хеведес, Хуммельс, Хедира (Швайнштайгер, 16), Озил, Мюллер, Боатенг, Кроос, Киммих, Гомес (Дракслер, 72).

Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини (Дзадза, 120), Флоренци (Дармиан, 86), Стураро, Пароло, Джаккерини, Де Шильо, Пелле, Эдер (Инсинье, 107).

Предупреждения: Стураро, 56; Де Шильо, 57; Пароло, 59; Флоренци, 85; Хуммельс, 90; Пелле, 91; Джаккерини, 113; Швайнштайгер, 112.

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