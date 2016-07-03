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  • Евро-2016. Германия обыграла Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал

Евро-2016. Германия обыграла Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал

3 июля 2016, 00:49
33

В четвертьфинальном матче Евро-2016 сборная Германии обыграла команду Италии. Счет в этой встрече открыл Месут Озил, затем Леонардо Бонуччи восстановил равновесие. Больше голов в основное и дополнительное время забито не было, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались немецкие футболисты – 6:5.

Таким образом, в полуфинале Германия сыграет с победителем пары Франция – Исландия.

Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/4 финала

Германия – Италия – 1:1 (0:0; 6:5 в серии пенальти) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Озил, 65; 1:1 – Бонуччи, 78.

Германия: Нойер, Хектор, Хеведес, Хуммельс, Хедира (Швайнштайгер, 16), Озил, Мюллер, Боатенг, Кроос, Киммих, Гомес (Дракслер, 72).

Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини (Дзадза, 120), Флоренци (Дармиан, 86), Стураро, Пароло, Джаккерини, Де Шильо, Пелле, Эдер (Инсинье, 107).

Предупреждения: Стураро, 56; Де Шильо, 57; Пароло, 59; Флоренци, 85; Хуммельс, 90; Пелле, 91; Джаккерини, 113; Швайнштайгер, 112.

Календарь Евро-2016

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Германия Италия
Комментарии (33)
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dmitri80
1467496459
Буффон идет и плачет после пенальти. Буффон........ и плачет! Головин: "За что должно быть стыдно?"
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Aleron
1467496527
Ну что тут скажешь - Дзадза, Пелле, Бонуччи и Дармиан - мудаки. Тут уж даже Буффон не поможет. Печаль.
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VikNMar
1467496587
В футбол играют все , а побеждают немцы .....................
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GeorgeXIII
1467496698
Лохи
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Nesterenko
1467497003
Вот так вот, при помощи пенальти в основное время, которые итальянцы наскребли, в серии пенальти итальянцы проиграли. Уважаемая Италия, не мучайте себя, соперника и болельщиков, играйте в интересный комбинационный футбол, а не в железобетонную оборону с созданием 1-1,5 момента за матч. Браво Германия, Нойер просто красавчик, удачи вам!
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Ronaldinho R10
1467498607
Великие.Спасибо сборной Италии за этот Евро!Для меня - лучшая сборная этого турнира.Пенальти - всегда риск и всегда лотерея.Но тот поистине великолепный футбол,что демонстрировали италианцы по ходу Евро в очередной раз показывает,что Италия - великая футбольная страна.Я не разочарован ни капли.Спасибо,Италия.
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Zubo
1467516623
Мерзкий турецко-немецкий несвежий залежалый навоз
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Adilzhan
1467517682
Вот она заслуга Гвардиолы, Раньше Испания играла как Барселона и побеждала теперь Германия играет как Бавария и побеждает 2018 году Англия будет чемпионом!!!
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ДАША Д
1467520775
Повезло Германии.
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Garrincha58
1467527933
скучная игра немчура плохо сыграли а итальяшки отвратительно надеялись только на пенальти но пенальти надо забивать а не пижонить как Дзаза и особенно Мюллер самый бесполезный игрок на этом ЧЕ у немцев
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