Евро-2016. Германия обыграла Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал

В четвертьфинальном матче Евро-2016 сборная Германии обыграла команду Италии. Счет в этой встрече открыл Месут Озил, затем Леонардо Бонуччи восстановил равновесие. Больше голов в основное и дополнительное время забито не было, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались немецкие футболисты – 6:5.
Таким образом, в полуфинале Германия сыграет с победителем пары Франция – Исландия.
Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/4 финала
Германия – Италия – 1:1 (0:0; 6:5 в серии пенальти) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Озил, 65; 1:1 – Бонуччи, 78.
Германия: Нойер, Хектор, Хеведес, Хуммельс, Хедира (Швайнштайгер, 16), Озил, Мюллер, Боатенг, Кроос, Киммих, Гомес (Дракслер, 72).
Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини (Дзадза, 120), Флоренци (Дармиан, 86), Стураро, Пароло, Джаккерини, Де Шильо, Пелле, Эдер (Инсинье, 107).
Предупреждения: Стураро, 56; Де Шильо, 57; Пароло, 59; Флоренци, 85; Хуммельс, 90; Пелле, 91; Джаккерини, 113; Швайнштайгер, 112.