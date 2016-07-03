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    Евро-2016. Германия обыграла Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал

    В четвертьфинальном матче Евро-2016 сборная Германии обыграла команду Италии. Счет в этой встрече открыл Месут Озил, затем Леонардо Бонуччи восстановил равновесие. Больше голов в основное и дополнительное время забито не было, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались немецкие футболисты – 6:5.

    Таким образом, в полуфинале Германия сыграет с победителем пары Франция – Исландия.

    Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/4 финала

    Германия – Италия – 1:1 (0:0; 6:5 в серии пенальти) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Озил, 65; 1:1 – Бонуччи, 78.

    Германия: Нойер, Хектор, Хеведес, Хуммельс, Хедира (Швайнштайгер, 16), Озил, Мюллер, Боатенг, Кроос, Киммих, Гомес (Дракслер, 72).

    Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини (Дзадза, 120), Флоренци (Дармиан, 86), Стураро, Пароло, Джаккерини, Де Шильо, Пелле, Эдер (Инсинье, 107).

    Предупреждения: Стураро, 56; Де Шильо, 57; Пароло, 59; Флоренци, 85; Хуммельс, 90; Пелле, 91; Джаккерини, 113; Швайнштайгер, 112.

    Календарь Евро-2016

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2016 00:49
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    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июля 2016, 09:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      скучная игра немчура плохо сыграли а итальяшки отвратительно надеялись только на пенальти но пенальти надо забивать а не пижонить как Дзаза и особенно Мюллер самый бесполезный игрок на этом ЧЕ у немцев

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      LokoBars 3 июля 2016, 09:17

      Италия достойно играла

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 3 июля 2016, 08:49

      скорее всего немцы будут чемпионами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 3 июля 2016, 08:46

      Этот Евро мне больше не интересен...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 3 июля 2016, 08:28

      Жаль Итальянцев, достойно играли!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 3 июля 2016, 08:15

      А ведь немцы не так круты как о них думают, конечно Италия очень сильна, но немцы они то чемпионы мира, а то всего два года назад было.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Кудайберген 3 июля 2016, 07:56

      Почему по флангам атаковали вяло мне не понятно. В обводку идти тоже боялись.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 3 июля 2016, 07:39

      Повезло Германии.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 3 июля 2016, 07:35

      постанова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 3 июля 2016, 06:52

      Да

      0
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