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    Аленичев: «Рад, что нет травмированных, за исключением Мельгарехо»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о том, как прошел тренировочный сбор на клубной базе.

    «Мы отработали неделю в Тарасовке на нашей базе. Я уже тогда заметил, что у ребят хорошее настроение. Атмосфера в команде нормальная. Работаем в двухразовом режиме, нагрузки серьезные. Ребята понимают, что сборы – это тяжелый период времени. Самое главное, что все выполняют то, что от них требуется. Рад тому, что сейчас у нас практически нет травмированных, за исключением Мельгарехо, который получил повреждение в матче против тульского «Арсенала», – сказал Аленичев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.07.2016 22:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 июля 2016, 12:54

      Согласен-думаю он еще разыграется.

      1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 3 июля 2016, 10:20

      Мельгарехо это один из лучших.

      1
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