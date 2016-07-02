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    Хави: «Меня удивили слова Дель Боске о Касильясе»

    Бывший полузащитник сборной Испании Хави прокомментировал высказывание главного тренера испанцев Висенте Дель Боске о вратаре Икере Касильясе. Ранее Дель Боске заявил, что у Касильяса были плохие отношения с тренерским штабом во время Евро-2016.

    «Я беседовал с Икером на эту тему и уверен, что они решат эту проблему. Но слова Дель Боске меня удивили. Не сомневаюсь, что их отношения наладятся, ведь оба они – прекрасные люди. Они многое пережили вместе.

    Мне нечего сказать о словах Дель Боске, поскольку для этого нужно быть в команде, а меня там нет уже два года. Побеседовав с Икером, я понял, что он воспринял это высказывание спокойно», – сказал Хави в эфире канала Cuatro.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2016 19:23
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