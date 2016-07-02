Льорис: «Благодаря расширению формата Евро мы убедились, что нет «маленьких» команд»

Голкипер сборной Франции Уго Льорис в преддверии матча 1/4 финала Евро-2016 против Исландии назвал сильные и слабые стороны данного соперника.

– Вы были шокированы победой Исландии над Англией?

– Она не была случайной. Благодаря расширению формата турнира мы убедились, что нет «маленьких» команд, что у каждой есть достоинства, что они умеют подстраиваться под соперника. У Исландии есть два-три игрока высокого уровня, но прежде всего это сплоченная команда, которая хорошо использует «стандарты». Мы учли чужой опыт, и нас не застигнут врасплох.

– Что есть у Франции такого, чего нет у Исландии?

– Больше игроков, которые выступают в топ-клубах, и соответственно больше опыта. Но с начала турнира Исландия, играя в очень простой футбол, давала отпор и Португалии, и Англии. Так что, если мы будем твердить, что сильнее и талантливее, то ничего не выйдет.