Нойер: «Германия помнит ту позу Балотелли в 2012 году, но теперь пришло время исправить ошибки»

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Евро-2016 против Италии.

«Каждый из нас помнит тот гол и ту позу Марио Балотелли в 2012 году. Тот момент вспоминают до сих пор. Тогда мы не смогли ничего противопоставить Италии, а наш тренер признал, что выбрал неверную стратегию.

После победы на ЧМ-2014 изменился наш менталитет. Мы стали взрослее. Футбол тем и велик, что он всегда дает еще один шанс исправить прошлые ошибки. Пора сделать это», – сказал Нойер.