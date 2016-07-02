Дешам: «Исландия забралась высоко неслучайно и не украла свой успех»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии матча 1/4 финала Евро-2016 против Исландии поделился мнением о сопернике.

– Как вы боретесь с шапкозакидательскими настроениями?

– В этом нет необходимости. Игроки прекрасно знают, что Исландия забралась высоко неслучайно. Они видели, как эта команда победила Англию. Исландия не украла свой успех. Она показывает качественный футбол. Некоторые игроки выступают в английской Премьер-лиге. Эта команда логично выбила Англию.

– Что нужно предпринять при верховых подачах в штрафную площадь, где Исландия действует очень хладнокровно?

– Эта сборная использует систему 4-4-2 с двумя высокорослыми нападающими, которые оказывают давление и навязывают единоборства. Я не могу добавить сантиметров роста своим игрокам. Значит, надо быть агрессивными в дуэлях и внимательными при всяких отскоках.