Погребняк поздравил Робсона-Кану с голом в ворота Бельгии сообщением с текстом «Яйца наизнанку»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Евро-2016 между сборными Уэльса и Бельгии (3:1), а также рассказал, что поздравил нападающего валлийцев Хола Робсона-Кану с забитым мячом по SMS.

– С удовольствием посмотрел эту игру. И, если честно, такая ностальгия нахлынула! Все-таки с ребятами из Уэльса – Гантером и Робсоном-Кану – вместе четыре года провел в «Рединге». Поэтому поздравляю парней и весь Уэльс с выходом в полуфинал. А Робсона-Кану – с его голом. Просто потрясающий мяч забил!

– Как поздравите его с успехом?

– Да я уже! Едва закончился матч, сразу отправил SMS.

– Что написали, если не секрет?

– Английские сленговые футбольные выражения. Если вкратце перевести, то: «Отличная работа. Топ-уровень, брат!». И, как еще в Англии говорят, «Яйца наизнанку!». Это значит, что человек блестяще выполнил тяжелый труд, отдал все свои силы.