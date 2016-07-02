Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • У Италии 11 игроков под угрозой дисквалификации, у Германии – пять

У Италии 11 игроков под угрозой дисквалификации, у Германии – пять

2 июля 2016, 02:07
18

Перед матчем Германия – Италия под угрозой дисквалификации находятся 16 футболистов.

В составе итальянской команды таких игроков 11: Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи, Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Эдер, Даниэле Де Росси, Маттиа Де Шильо, Лоренцо Инсинье, Грациано Пелле, Сальваторе Сиригу и Симоне Дзадза.

У немцев на карточках «висят» пять футболистов: Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Сами Хедира, Джошуа Киммих и Месут Озил.

Любой из этих игроков может пропустить полуфинал Евро-2016, если получит предупреждение в четвертьфинальном матче.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Германия Италия
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fenom
1467414636
Итальянцы,два вратаря на карточках
Ответить
mutabor0992
1467416045
Ну и шо???На войне все средства хороши.Две лучшие команды турнира.Жаль что не финал.
Ответить
loko-the_best
1467418347
Исландия всё равно порвет и французов, и победителя этой пары) Какими бы составами они ни выходили)
Ответить
hummergt4
1467422786
Я уж думал допинг нашли, а тут такая хр....
Ответить
Дон Посей
1467431203
Раскладец такой - вначале разведка с пристрелкой, рваная игра, затем швайнюки забивают гол со стандарта ( где-то 30-38 минута). Второй тайм - куча нервов и карточек, вероятен пеналь, который забивают уже макароши. Основное время - ничья. Потом - фиг его знает, но белые выиграют. С ув.
Ответить
BlackMurder
1467432822
17 лет болею за немцев, было все поражения - победы) в этом евро свою сборную не брошу, но и рад буду если Исландия поставит всех на место)
Ответить
ДСА
1467434244
У Италии все равно кому ставить автобус.
Ответить
nim-
1467437082
А разве при выходе в четвертьфинал все желтые карточки не сгорают? Комментатор какой-то говорил вроде.
Ответить
Lexa_Lexa
1467439441
Посмотрите как Итальянцы поют гимн страны, они гордятся, они защищают честь, они ЧЕМПИОНЫ!!!
Ответить
stream15
1467439918
Это плохо для Италии, ведь в финале с Уэльсом будет тяжело.
Ответить
Главные новости
Два клуба обратились в ЭСК РФС
15:38
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
14:21
2
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
2
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
Сафонов назвал цели на сезон, он может выиграть 10-й трофей с «ПСЖ» уже на этой неделе
13:38
1
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
4
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
3
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
12:40
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+