У Италии 11 игроков под угрозой дисквалификации, у Германии – пять

Перед матчем Германия – Италия под угрозой дисквалификации находятся 16 футболистов.

В составе итальянской команды таких игроков 11: Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи, Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Эдер, Даниэле Де Росси, Маттиа Де Шильо, Лоренцо Инсинье, Грациано Пелле, Сальваторе Сиригу и Симоне Дзадза.

У немцев на карточках «висят» пять футболистов: Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Сами Хедира, Джошуа Киммих и Месут Озил.

Любой из этих игроков может пропустить полуфинал Евро-2016, если получит предупреждение в четвертьфинальном матче.