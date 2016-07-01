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    Евро-2016. Уэльс обыграл Бельгию и вышел в полуфинал

    Сборная Уэльса обыграла сборную Бельгии в четвертьфинале Евро-2016. На гол Раджи Наингголана точными ударами ответили Эшли Уиллиамс, Хол Робсон-Кану и Сэм Воукс.

    Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/4 финала

    Уэльс – Бельгия – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Найнгголан, 13; 1:1 – Уиллиамс, 31; 2:1 – Робсон-Кану, 55; 3:1 – Воукс, 85.

    Уэльс: Хеннеси, Честер, Уильямс, Дэвис, Гантер, Аллен, Ледли (Кинг, 78), Тэйлор, Рэмзи (Коллинс, 90), Бэйл, Робсон-Кану (Воукс, 80).

    Бельгия: Куртуа, Менье, Алдервейрелд, Денайер, Дж. Лукаку (Мертенс, 75), Витсель, Наингголан, Де Брюйне, Феррейра-Карраско (Феллаини, 45), Азар, Р. Лукаку (Батшуайи,83).

    Предупреждения: Дэвис, 5; Честер, 16; Рэмзи, 75; Алдервейрелд, 85.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2016 23:50
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 июля 2016, 08:22

      Валлийцы с каждым матчем прибавляют во многих компонентах игры.
      Надеюсь Португалия не станет непреодолимым препятствием на пути в финал. Уэльсу удачи! У них отличная команда.

      0
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      Рейтинг: +144

      зиргай 2 июля 2016, 07:37

      Респект валлийцам!! Наши хотели пройти их на одной ноге. Лучше уж пусть валлийцы творят чудо!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 июля 2016, 07:32

      Еще бы Исландия прошла дальше...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 июля 2016, 07:12

      Комментарий удален.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      солмон 2 июля 2016, 05:42

      Комментарий удален.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      солмон 2 июля 2016, 05:42

      Уэльс молодчики

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +508

      triton004 2 июля 2016, 05:05

      Не прогадал

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 2 июля 2016, 02:02

      красафчиги

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 2 июля 2016, 01:17

      А наши експерты расеянские что-ито там говорили о том, что ельс слабее рашки. експерты такие експерты ежи.

      2
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 > Loko_Roma 2 июля 2016, 01:21

      Они и ежи и моржи...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Loko_Roma 2 июля 2016, 07:24

      "Рассеянские" ,"Рашка"... Да твой мозг явно великие украинские европейцы обуяли.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 июля 2016, 00:26

      тренеришко(Вильмотс) опять обкакался

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Garrincha58 2 июля 2016, 00:46

      В данной ситуации не соглашусь) кого бы не ставил вилмотс), бельгия посредственная команда)) глупо распиаренная)

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