Дель Боске не поставил Касильяса в состав из-за подозрений в сливе информации

Голкипер сборной Испании Икер Касильяс должен был выйти на поле в матче последнего тура группового этапа Евро-2016 против Хорватии (2:2), но остался в запасе.

Произошло это по той причине, что главный тренер команды Висенте Дель Боске заподозрил вратаря в сливе информации одной из испанских радиостанций, сообщает El Mundo.

Перед одной из тренировок к Касильясу подошел тренер вратарей команды и спросил о том, готов ли он выйти в основном составе. За несколько часов до матча эта информация появилась в радиоэфире, а тренерский штаб сделал вывод, что именно Касильяс рассказал об этом журналистам.