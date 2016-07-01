Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» пытался приобрести Чорлуку за 8 миллионов

    Московский «Спартак» предпринял попытку купить защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуку, однако сумма в размере восьми миллионов евро не устроила руководство красно-зеленых. Тем не менее, спартаковцы могут увеличить сумму трансфера.

    Сообщается также, что «Спартак» предлагает Чорлуке такие же условия, как и в «Локомотиве», но с более продолжительным контрактом. Ранее сам футболист заявил о том, что не намерен переходить в другой российский клуб.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2016 21:04
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 3 июля 2016, 10:22

      Что-то много сплетен развелось

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 2 июля 2016, 00:54

      для игрока нет никакого смысла, для Спартака само собой впрок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 2 июля 2016, 00:26

      Зачем?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 1 июля 2016, 21:35

      Попытка не пытка :))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 1 июля 2016, 21:25

      Да не перейдет Чорлука в Спартак, смысл менять шило на мыло (я имею ввиду один и тот же чемпионат). Если уйдет, то только в европейский клуб более высокого уровня.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Антибиотик 1 июля 2016, 21:38

      Согласен. Глушакова до сих пор за слова притягивают...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > карасевщина 1 июля 2016, 23:34

      Во- первых, 5, 6 место, видно, что ты лишь выпукнуть горазд, а за РФПЛ не следишь. А во-вторых, как ты выразился "призовые команды" лишь слюни пускают, но понимают, что Чорлуку подписать очень трудно и затратно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 1 июля 2016, 21:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надо же, как они осмелели даже подумать такое: Чорлука - и в эту гниль беспросветную!

      Одно слово: краснобелые идиoты.

      -9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > ФК Зенит всея Руси 1 июля 2016, 21:23

      Ты ошибся темой.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > Антибиотик 1 июля 2016, 21:45

      Да не ошибся он. Не обращай внимания, это местный дурачок.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > ФК Зенит всея Руси 1 июля 2016, 22:20

      Гниль - это бомжатник)))
      THE NIT (зенит) - перевод сам узнаешь)))))))))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 1 июля 2016, 21:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пора переименовать ФК "СПАРТАК" -- в ФК "ОБЛОМОВ".

      -
      цитата: "Что б они ни делали -- не идут дела..."

      -8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11