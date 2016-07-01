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    Яровинский: «Зимой Витиньо вернется в ЦСКА и станет звездой»

    Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Витиньо, который на правах аренды за «Интернасьонал».

    – Будет ли летом ЦСКА возвращать Витиньо?

    – Нет, летом Витиньо к нам не вернется. Он отыграет сезон в Бразилии. Исходили из нескольких факторов. Поговорили с его агентом. Нужно понимать, что чемпионат Бразилии по сути только недавно начался, Витиньо набирает обороты.

    – Допускаете, что и зимой он не вернется в ЦСКА?

    – Почему? Зимой он вернется в ЦСКА и станет нашей звездой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2016 14:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 июля 2016, 20:37

      После ЕВРО, в ЦСКА звёзд нет и не предвидится.

      0
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 1 июля 2016, 19:32

      потенциал то у парня есть.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 июля 2016, 18:18

      По мановению "волшебной палочки"? Был игроком пляжного футбола и бац...! Сразу "звездой"? Дали бы лучше его Бердыеву на годик, раз своего тренера нет, и через годик Курбан Бекиевич обучил бы Витиньо играть в большой футбол, а не в пляжный...

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 1 июля 2016, 17:21

      Мы от 19 летних легионеров требуем супер игры, а Российские игроки в 27 у нас подающие надежды)))))

      4
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      Рейтинг: +215

      iuda 1 июля 2016, 15:56

      Витёк станет звездой кордобалета

      0
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