«Ливерпуль» объявил о трансфере Матипа

Защитник «Шальке-04» Жоэль Матип официально стал игроком «Ливерпуля». Камерунец подписал с мерсисайдцами долгосрочное соглашение. 24-летний футболист перешел в английский клуб на правах свободного агента, так как срок его контракта с «Шальке» истек.

В прошедшем сезоне чемпионата Германии Матип провел 21 матч, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

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