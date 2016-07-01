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    Уэльс и Бельгия определят второго полуфиналиста Евро-2016

    Сегодня вечером состоится поединок 1/4 финала чемпионата Европы, в котором сыграют сборные Уэльса и Бельгии. Для любой из команд данного противостояния выход в полуфинальную стадию Евро-2016 будет считаться огромным достижением. От бельгийцев, имеющих в своем составе футболистов мирового уровня, болельщики давно ожидают больших достижений, тогда как от сборной Уэльса подобного результата мало кто ожидал увидеть, ведь еще недавно подопечные Криса Коулмэна прозябали внизу мирового рейтинга.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2016 21:00
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +186

      STatham 1 июля 2016, 23:55

      я же говорил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Sem3M 1 июля 2016, 21:12

      Главное не дайте уснуть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      STatham 1 июля 2016, 21:09

      Смекаете? 0_о

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      STatham 1 июля 2016, 21:08

      Чую Уэльс выиграет Евро или попадет в финал.
      А потом наши футболисты и Мутко скажут: представляете мы проиграли Уэльсу! Нам не стыдно! Поэтому мы опозоримся еще на домашнем чемпионате мира.... Футбола нет, но Вы тут терпите, держитесь, болейте!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 1 июля 2016, 13:47

      Будет скучно в далнейшем без Бейла... Он укращение этого чемпионата.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +790

      denisov 1 июля 2016, 11:36

      Уэльсу удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 1 июля 2016, 09:38

      Уэльсу удачи!

      1
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