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  • Бубнов: «Победитель пары Германия – Италия станет победителем Евро-2016»

Бубнов: «Победитель пары Германия – Италия станет победителем Евро-2016»

30 июня 2016, 23:39
13

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2016 между сборными Германии и Италии. По его мнению, победитель этой пары станет чемпионом Европы.

«Что же касается встречи Италии и Германии, то итальянцы, на мой взгляд, имеют тут некоторое преимущество. Эта сборная выглядит более сбалансировано, она кажется сильнее и смотрится предпочтительнее немецкой – команде Лева будет очень непросто в предстоящей встрече.

Кроме того, я уже отмечал проблемы в обороне сборной Германии. Да и в целом, похоже, самые тяжелые игры любую из этих команд ждут именно сейчас. Кто бы ни прошел дальше, а может, и в финал, там уже, похоже, будет соперник попроще. И мне кажется, победителем Евро может стать именно одна из команд пары Германия – Италия», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Чемпионат Европы Германия Италия Бубнов Александр
Комментарии (13)
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zra78
1467321957
Капитан очевидность
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1bear
1467326119
Италии - победы!!!
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Livkot
1467332894
Италия!!!!!!
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Громит
1467337599
Италья вашу ж мать!!
Ответить
Zubo
1467341039
Да, это наиболее вероятный исход, но есть еще Бельгия...
Ответить
kimi2005
1467345219
Согласен
Ответить
джон базелон
1467348225
Да он просто Настрадамус!!!У Германии возникнут проблемы с Италией,а ещё у Италии возникнут проблемы с Германией!!!Мы и без этих "экспертов" понимаем,что на лицо 2 претендента на трофей!
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Protosser
1467373399
Сразу видно - эксперт... Forza Italia!
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somn
1467382753
Бубнов не дремлет...
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Zeff
1467392309
Не, финал: Уэльс-Исландия.
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