Бубнов: «Победитель пары Германия – Италия станет победителем Евро-2016»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2016 между сборными Германии и Италии. По его мнению, победитель этой пары станет чемпионом Европы.

«Что же касается встречи Италии и Германии, то итальянцы, на мой взгляд, имеют тут некоторое преимущество. Эта сборная выглядит более сбалансировано, она кажется сильнее и смотрится предпочтительнее немецкой – команде Лева будет очень непросто в предстоящей встрече.

Кроме того, я уже отмечал проблемы в обороне сборной Германии. Да и в целом, похоже, самые тяжелые игры любую из этих команд ждут именно сейчас. Кто бы ни прошел дальше, а может, и в финал, там уже, похоже, будет соперник попроще. И мне кажется, победителем Евро может стать именно одна из команд пары Германия – Италия», – сказал Бубнов.