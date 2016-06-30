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  • Боярский: «Надо поклониться Халку в ноги и с фанфарами проводить его»

Боярский: «Надо поклониться Халку в ноги и с фанфарами проводить его»

30 июня 2016, 18:30
8

Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал уход нападающего Халка в китайский «Шанхай Теллэйс».

«Халк ― это свободный художник. Он легионер, который работает за деньги. Он профессионал. Надо поклониться ему в ноги, сказать большое спасибо за то, что он сделал для «Зенита», и с фанфарами проводить его. Что он еще будет рассуждать на эту тему?! Это мы можем только сожалеть и вспоминать потом, какой был Халк, и мечтать, чтобы кто-то добился такого же результата, как он. Это единственное, что нам остается, кроме благодарности, восхищения его игрой, его талантом», ― заключил Боярский в интервью «Национальной службе новостей».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Халк
Комментарии (8)
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andr2112
1467301762
Хорошо сказано!!!!
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андрей андреев
1467302393
Один за всех,все за одного))) Так и хочется сказать-бугага
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Vasilii1958
1467302818
Боярский иуда вот ты и поклонись ему этому клоуну как ты клоун
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Zenit-84
1467303652
И спеть Ланфрен-Ланфра...)
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cska-62
1467312945
"Халк ― это свободный художник. Он легионер, который работает за деньги. Он профессионал". М.Боярский Мне очень интересно узнать профессию, в которой можно работать не за деньги. Может, конечно, именно так и работает актёр Михаил Боярский? И его имени нет в списках получающих зарплату... Так пусть поделится секретом, откуда у него "скатерть-самобранка", "ковёр-самолёт" и прочие необходимые атрибуты для жизни?! И ведь речь идёт не о суммах, а об обычных способах чисто физиологического выживания и перемещений в пространстве...
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ghostfacekillah
1467313824
скорей бы зенит последовал бы за динамо, 20 клубов можно содержать на эти деньги, толку хоть с халком, хоть без ....
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