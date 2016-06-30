Боярский: «Надо поклониться Халку в ноги и с фанфарами проводить его»

Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал уход нападающего Халка в китайский «Шанхай Теллэйс».

«Халк ― это свободный художник. Он легионер, который работает за деньги. Он профессионал. Надо поклониться ему в ноги, сказать большое спасибо за то, что он сделал для «Зенита», и с фанфарами проводить его. Что он еще будет рассуждать на эту тему?! Это мы можем только сожалеть и вспоминать потом, какой был Халк, и мечтать, чтобы кто-то добился такого же результата, как он. Это единственное, что нам остается, кроме благодарности, восхищения его игрой, его талантом», ― заключил Боярский в интервью «Национальной службе новостей».