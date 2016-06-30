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Карпин будет работать на «Матч ТВ»

30 июня 2016, 17:01
6

Бывший главный тренер «Спартака» и «Армавира» Валерий Карпин станет экспертом телеканала «Матч ТВ». Специалист будет регулярно появляться в студии во время заключительных матчей чемпионата Европы.

«Изобретать велосипед не хочется, нужно делать как во всех нормальных странах. А делается так. Есть люди, которые комментируют игру: «9-й номер отдал пас 10-му, 10-й прострелил, 11-й забил». И есть те, кто ее разбирает.

Где-то была такая фраза: «Слушая комментатора, я должен иметь возможность закрыть глаза и понимать все, что происходит на поле». Абсолютно согласен. А вот объяснить, куда нужно было отдать пас и почему это не было сделано – совсем другое. Для разбора таких вот моментов или тактики и приглашается тренер или бывший игрок, который профессионально занимается футболом. Будем работать», — заключил Карпин.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Армавир Карпин Валерий
Комментарии (6)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1467296666
Валера без мата не объяснит. Во всяком случае, доходчиво.
А вот Жванецкий с монологом "Рассказ подрывника" сумел бы.
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ФК Зенит всея Руси
1467305668
Спартачи на него молились, объявляя "великим тренером". Пять лет в ФКСМ, год в Испании и год в Армавире чётко продемонстрировали полную тренерскую импотенцию этого тупого недоучки. А ведь им уже на второй год всё ясно и чётко разложили по полочкам. Ну разве не тупые? Одно слово - Спартак.
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CheKubana
1467306230
Если судить по его работе в Торпедо, то в следующем году Матч ТВ закроют
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roman230582
1467309137
Карпин после матча Англия-Россия: Игра была равна...
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cska-62
1467325876
Пусть пока поработает на ТВ... Через год станут известны наши соперники по группе на ЧМ-2018, ну и нужно будет при помощи любых закулисных схем навязать тренера Карпина одному из соперников сборной России... Поручить спецоперацию предлагаю весьма авторитетному менеджеру с инициалами ЕЛГ. Валерий Георгиевич Карпин ещё сможет послужить Родине! Валера, верим!
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арейская
1467340730
Интересно, посмотрим, послушаем, но лучше бы всё-же поработать тебе ещё тренером, но не так конечно, как получилось с "Армавиром"
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