Карпин будет работать на «Матч ТВ»

Бывший главный тренер «Спартака» и «Армавира» Валерий Карпин станет экспертом телеканала «Матч ТВ». Специалист будет регулярно появляться в студии во время заключительных матчей чемпионата Европы.

«Изобретать велосипед не хочется, нужно делать как во всех нормальных странах. А делается так. Есть люди, которые комментируют игру: «9-й номер отдал пас 10-му, 10-й прострелил, 11-й забил». И есть те, кто ее разбирает.

Где-то была такая фраза: «Слушая комментатора, я должен иметь возможность закрыть глаза и понимать все, что происходит на поле». Абсолютно согласен. А вот объяснить, куда нужно было отдать пас и почему это не было сделано – совсем другое. Для разбора таких вот моментов или тактики и приглашается тренер или бывший игрок, который профессионально занимается футболом. Будем работать», — заключил Карпин.