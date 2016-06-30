Хуммельс не боится второй желтой карточки

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс не собирается отказываться от своей игры в матче четвертьфинальной стадии Евро-2016 против Италии, рискуя получить второе предупреждение, которое помешает ему сыграть в полуфинале, в случае успеха, при условии, что команда Йоахима Лева выйдет в следующий раунд.

«Желтая карточка не повлияет на мою игру в матче со сборной Италии. Но как бы то ни было, я стараюсь избегать глупых нарушений правил. И невозможно, чтобы я не боролся надлежащим образом из боязни получить еще одно предупреждение. Гол в наши ворота для команды хуже, чем моя желтая карточка», – приводит слова Хуммельса официальный сайт немецкого футбольного союза.

Напомним, четвертьфинальный матч между сборными Германии и Италии состоится 2 июля.