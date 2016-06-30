Верхейен: «Любой игрок, будучи уставшим, сыграет убого»

Бывший тренер сборной России по физподготовке Раймонд Верхейен назвал причины неудачного выступления сборной Англии на проходящем во Франции Евро-2016. По его словам, секрет кроется в усталости футболистов после сезона в английской Премьер-лиги.

«В футболе существует разница между игровой формой и свежестью. Вы можете быть в форме, готовы к матчу, но при этом не быть свежим. Любой игрок, будучи уставшим, сыграет убого. В Премьер-лиге матчи идут без зимнего перерыва, с постоянной интенсивностью. Усталость накапливается постепенно, на протяжении восьми-девяти месяцев. Ходжсон должен был дать футболистам отдохнуть перед подготовкой к чемпионату Европы», – приводит слова Верхейена talkSport.

Напомним, что сборная Англии уступила сборной Исландии в 1/8 финала турнира со счетом 1:2.