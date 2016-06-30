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  • Польша и Португалия откроют своим матчем четвертьфинальную серию Евро-2016

Польша и Португалия откроют своим матчем четвертьфинальную серию Евро-2016

30 июня 2016, 21:10
12

В Польше сейчас настоящая эйфория в связи с удивительной кампанией национальной команды. Игроки тоже на подъеме, и это очень чувствуется. В сборной отличная атмосфера, и все понимают, что под давлением сейчас только Португалия. Во Франции команда Навалки очень здорово играет в обороне, но и атака поляков выглядит убедительно. Главный вопрос – свежесть. В матче 1/8 финала против швейцарцев сборная Польши ближе к концу выглядела заметно уставшей, но у соперника было на два дня больше отдыха. Сейчас будет по-другому.

Против хорватов сборная Португалии прекрасно сыграла в обороне. Сантуш явно сделает ставку на привычную расстановку 4-4-2 с ромбовидной полузащитой. Ренату Санчеш блестяще входил в игру со скамейки запасных, в четвертьфинале хавбек может впервые появиться в «основе». Жозе Фонте тоже должен начать игру с первых минут, чтобы помочь сдержать Роберта Левандовски и компанию. Португальцы уверены в себе и чувствуют, что им по силам выйти в полуфинал.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Европа Польша Португалия
Комментарии (12)
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max81
1467261293
скучный матч ожидается я поставил х и тм
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афоня72
1467264698
Надеюсь поляки победят 2:1
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RUPRICHT
1467266105
МАТЧ БУДЕТ ДОЛГИМ И НУДНЫМ!!???РАСЧИТЫВАТЬ НА КУЧУ ГОЛОВ НЕ ПРИДЕТСЯ!!???МАТЧ МОЖЕТ РЕШИТЬ ОДИН ГОЛ!!???
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Lexa_Lexa
1467268070
0-0 или 1-1, нудятина вобщем
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Madridist05
1467269089
Матч будет ужасно нудном победитель определится в овертайме, ну или счёт будет 1-0
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melnicn
1467272701
Португалия 1-0
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denisov
1467276475
Удачи полякам.
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a-rakhmatov
1467277839
Польские футболисты в этом сезоне молодцы!!! Без политики , они достойны победы над португальцами......
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Lexa_Lexa
1467311949
Польша и Португалия откроют своим матчем четвертьфинальную серию пенальти!!!
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