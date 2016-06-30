Польша и Португалия откроют своим матчем четвертьфинальную серию Евро-2016

В Польше сейчас настоящая эйфория в связи с удивительной кампанией национальной команды. Игроки тоже на подъеме, и это очень чувствуется. В сборной отличная атмосфера, и все понимают, что под давлением сейчас только Португалия. Во Франции команда Навалки очень здорово играет в обороне, но и атака поляков выглядит убедительно. Главный вопрос – свежесть. В матче 1/8 финала против швейцарцев сборная Польши ближе к концу выглядела заметно уставшей, но у соперника было на два дня больше отдыха. Сейчас будет по-другому.

Против хорватов сборная Португалии прекрасно сыграла в обороне. Сантуш явно сделает ставку на привычную расстановку 4-4-2 с ромбовидной полузащитой. Ренату Санчеш блестяще входил в игру со скамейки запасных, в четвертьфинале хавбек может впервые появиться в «основе». Жозе Фонте тоже должен начать игру с первых минут, чтобы помочь сдержать Роберта Левандовски и компанию. Португальцы уверены в себе и чувствуют, что им по силам выйти в полуфинал.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов