Юсупов: «Евро – это круто. На разминке, помню, включили «Катюшу» – и все запели»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Артур Юсупов поделился впечатлениями от чемпионата Европы.

– Вы смотрели Евро-2016 из первого ряда. Расскажите, как это было, а главное – как было сразу после.

– Первые дни – непросто. Стыдно и очень не по себе. Когда уже вернулись в Россию, было ощущение, что люди вокруг как-то не так смотрят. Их можно понять, конечно – выступили очень плохо. Единственный матч, который можно занести в актив – с Англией. Там были эмоции, и за них нам в концовке воздалось.

– Вы просидели весь турнир в запасе, чего конкретно вам стыдиться?

– Да даже если бы я туда вообще не поехал, все равно было бы то же самое.

– Чемпионат Европы изнутри – это круто?

– Конечно, это в любом случае останется в памяти. Особенно как раз игра с Англией. Не только из-за результата, из-за атмосферы. На разминке, помню, включили «Катюшу» — и все запели. Очень было трогательно.

– Известно, что первое место после поражения, где футболисты могут осознать, что случилось — это самолет на обратном пути. На что он был похож, когда вы возвращались с игры с Уэльсом?

– В самолете была тишина. Просто как будто на кладбище. Все переживали. Не знаю, были ли слезы, каждому в глаза я не смотрел, но улыбок точно никаких.

– Вы себе уже объяснили, что произошло?

– Я не могу говорить за всех, не имею права. Списывать на травмы, какие-то такие вещи – это удел слабых. Видимо, не хватило всего в совокупности – тех же эмоций в том числе. Таких, например, как у Исландии. Они во многом за их счет сейчас выглядят очень здорово и прошли очень сильного соперника в 1/8 финала, – сказал Юсупов.