Милик: «Лучшего учителя, чем Бергкамп, у меня и быть не могло»

Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик рассказал о подготовке к четвертьфинальному матчу Евро-2016 против команды Португалии.

«Я спокойно готовлюсь к следующему матчу. Да, я не использовал ряд верных голевых моментов в предыдущих встречах, но я верю в свои бомбардирские навыки. Мне неважно, что обо мне пишут; моя цель – выкладываться на поле и выполнять тренерскую установку», – сказал Милик.

Также футболист отметил роль Денниса Бергкампа в своей карьере.

«Работа под руководством Денниса Бергкампа в «Аяксе» очень много мне дала. Пользуясь случаем, выражаю ему свою благодарность. Он помог мне изменить мою игру. Лучшего учителя у меня и быть не могло».

Матч Польша – Португалия состоится в четверг, 30 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.