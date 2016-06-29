«Наполи» отказался от покупки Витселя из-за высоких требований по зарплате

«Наполи» не станет приобретать полузащитника «Зенита» Акселя Витселя по финансовым причинам.

Сообщается, что переговоры зашли в тупик, когда стороны начали обсуждать условия личного контракта бельгийца.

По информации источника, Витсель рассчитывал зарабатывать в «Наполи» четыре миллиона евро в год, в то время как неаполитанцы не готовы платить ему более 2,5 миллиона.

После срыва этого трансфера «Наполи» попытается приобрести полузащитника «Порту» Эктора Эрреру.

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