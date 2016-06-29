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  • «Наполи» отказался от покупки Витселя из-за высоких требований по зарплате

«Наполи» отказался от покупки Витселя из-за высоких требований по зарплате

29 июня 2016, 19:11
29

«Наполи» не станет приобретать полузащитника «Зенита» Акселя Витселя по финансовым причинам.

Сообщается, что переговоры зашли в тупик, когда стороны начали обсуждать условия личного контракта бельгийца.

По информации источника, Витсель рассчитывал зарабатывать в «Наполи» четыре миллиона евро в год, в то время как неаполитанцы не готовы платить ему более 2,5 миллиона.

После срыва этого трансфера «Наполи» попытается приобрести полузащитника «Порту» Эктора Эрреру.

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Наполи Зенит Витсель Аксель
Комментарии (29)
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Ajax_Amsterdam
1467217188
В Питере приучили к большим деньгам, вот и требует! В Италии сейчас каждую копейку считают!
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olic29ivica
1467217418
Все верно, за такие суммы продажи и зарплат зенькавским легионерам звездным дорога в китай и эмираты
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VVM1964
1467219011
ЗАЖРАЛСЯ В ЗЕНИТЕ .
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spartak_88
1467219399
если хочет играть в наполи, то лучше ему задуматься о снижении зп, если хоть что-то человеческое в нем осталось
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valike35
1467220627
такими темпами только в китай ему дорога
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ФК Зенит всея Руси
1467221485
Не вижу проблемы. Никто итальянцев с пистолетом у виска не заставляет, рынок огромен - идите и купите футболиста попроще и подешевле. Не понимаю, зачем вообще прицениваться к тому, что тебе не по карману.
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ФК Зенит всея Руси
1467221722
Зениту не впервой отправлять с переговоров плохо подготовившихся покупателей. Помнится, Барселона пыталась купить Аршавина за смешные 15 миллионов евро - ну, им расхохотались в лицо и, чтобы поставить на место, сделали встречное предложение о покупке у Барселоны Месси за ту же сумму. Понятно, что Барса (как и Наполи сегодня) скромно отвалила -- а уже Арсенал предложил за Аршавина совершенно другую сумму. А как вы хотели?
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Lenin26
1467221924
Зажрался в Зените.Халка и Витцеля покупали не только для игры,но и для поднятия имиджа клуба и чемпианата,потому и переплачивали со взглядом на будующее преобрести таких же хороших игроков, а наша доблестная сборная все похерила,теперь хорошие игроки и за двойную цену не поедут в наш чемпионат
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Qigong
1467222289
В чём трагедия ? Работаю в гос.структуре, знаю отмыв денег сплошь и рядом, не переживайте, не в футболе патриотизм, в ваших умах наше будущее, не позволяйте завладеть ими.
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roman230582
1467224564
Это ему не РПЛ
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