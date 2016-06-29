Червиченко: «В России выросло поколение футболистов, для которых только деньги имеют значение»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предложение о выплате денег футболистам российских клубов в зависимости от их эффективности на поле.

«Госдума фонтанирует идеями, многие из которых бредовые и утопичные. Предложение по зарплате игроков с реальностью ничего общего не имеет. Видимо, это предлагают люди, которые так же далеки от футбола, как наша страна от Антарктиды. Как высчитывать эффективность? Если платить за передачи, то два гаврика будут друг другу мяч пасовать и им за это 100 000 премиальных выписать? Это бред сивой кобылы. Платить нужно реальные зарплаты. А не мериться тем, чем обычно меряются взрослые мальчики. Лимитом мы сами себе создали проблему. Наши доморощенные бездарности запрашивают такие деньги, за которые любой иностранец два раза перепахивал бы все поле.

Потолок зарплат? Пока у нас существует система наличных взаимоотношений, из этого ничего не выйдет. Кто мешает дать под столом ту зарплату, на которую договорились? Например, будет введен потолок зарплат в миллион, а второй миллион футболист получит наличными в конверте. Раньше в РФС регистрировался один контракт, а потом к нему писалось дополнение, по которому игрок получал в два-три раза больше. Сейчас можно разработать систему, при которой все контракты должны регистрироваться в РФС – может, сейчас это и существует – и только по этому контракту, а не по дополнению, предъявлять претензии. Исходя из этих цифр, можно ввести систему наказаний. Например, на этом Евро наша сборная провалилась, всем сборникам клуб мог бы урезать зарплату на 30-40%. У нас выросло поколение игроков, для которых ни флаг, ни гимн, ни слово «Родина» не имеют никакого значения. Для них главное – деньги. По самому дорогому и нужно бить. Только тогда наши футболисты начнут передвигаться по полю», – сказал Червиченко.