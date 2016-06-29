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  • Червиченко: «В России выросло поколение футболистов, для которых только деньги имеют значение»

Червиченко: «В России выросло поколение футболистов, для которых только деньги имеют значение»

29 июня 2016, 15:30
19

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предложение о выплате денег футболистам российских клубов в зависимости от их эффективности на поле.

«Госдума фонтанирует идеями, многие из которых бредовые и утопичные. Предложение по зарплате игроков с реальностью ничего общего не имеет. Видимо, это предлагают люди, которые так же далеки от футбола, как наша страна от Антарктиды. Как высчитывать эффективность? Если платить за передачи, то два гаврика будут друг другу мяч пасовать и им за это 100 000 премиальных выписать? Это бред сивой кобылы. Платить нужно реальные зарплаты. А не мериться тем, чем обычно меряются взрослые мальчики. Лимитом мы сами себе создали проблему. Наши доморощенные бездарности запрашивают такие деньги, за которые любой иностранец два раза перепахивал бы все поле.

Потолок зарплат? Пока у нас существует система наличных взаимоотношений, из этого ничего не выйдет. Кто мешает дать под столом ту зарплату, на которую договорились? Например, будет введен потолок зарплат в миллион, а второй миллион футболист получит наличными в конверте. Раньше в РФС регистрировался один контракт, а потом к нему писалось дополнение, по которому игрок получал в два-три раза больше. Сейчас можно разработать систему, при которой все контракты должны регистрироваться в РФС – может, сейчас это и существует – и только по этому контракту, а не по дополнению, предъявлять претензии. Исходя из этих цифр, можно ввести систему наказаний. Например, на этом Евро наша сборная провалилась, всем сборникам клуб мог бы урезать зарплату на 30-40%. У нас выросло поколение игроков, для которых ни флаг, ни гимн, ни слово «Родина» не имеют никакого значения. Для них главное – деньги. По самому дорогому и нужно бить. Только тогда наши футболисты начнут передвигаться по полю», – сказал Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Червиченко Андрей
Комментарии (19)
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ArReal
1467206439
При чём тут деньги-в Европе всю жизнь нормально получали и никто это с деньгами не связывает...Какая разница платить Кокорину 1 млн евро или 100 , что он хуже от этого или лучше станет играть?)))Водителю автобуса плати или учителю не 20 тыщ , а 25 - что они хуже будут водить и учить?)))где логика?))
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Саня БУБА
1467206506
.....та этот толстый червь сам слышал - че сказал???...сначала всю затею обгадил, потом говорит - надо зарплатой наказывать.....попахивает каким то прости...те меня ...тутством
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1467209194
Спасибо развивающей политике Мутко-Фурсенко.
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VVM1964
1467212799
И ГЛАВНЫЙ ЗДЕСЬ ЗЕНИТ , ИМЕННО ОН ЗАВЫШАЕТ И БЕЗ ТОГО НЕПОМЕРНУЮ ПЛАНКУ УРОВНЯ З\П ИГРОКАМ , ПЕРЕКУПАЯ ВСЕХ И ВСЯ , ТЕМ САМЫМ ФИНАНСОВО РАЗВРАЩАЯ РОССИЙСКИХ ИГРОКОВ , НЕ СТОЯЩИХ И 10 % ТЕХ ДЕНЕГ .
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a-rakhmatov
1467215099
В настоящее время для всего поколения России деньги имеют значение........мы уже давно пережили советскую эпоху
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трениришко
1467218997
кто бы говорил о деньгах жирная свинья
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