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  • Быстров: «Из-за жары немножко тяжеловато два раза тренироваться»

Быстров: «Из-за жары немножко тяжеловато два раза тренироваться»

29 июня 2016, 07:37
5

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров рассказал о впечатлениях от предсезонной подготовки краснодарской команды.

«Только начали работу. Первый сбор — самый тяжелый. Набираем сейчас физические кондиции. Не готовимся к матчам, тренируемся в двухразовом режиме, поэтому сейчас тяжко дается.

Хорошая команда, двигается, тем более на фоне нагрузок, тяжело. Первый сбор — он самый трудный, второй сбор в Австрии, тем более через игры легче набирать. И учитывая, что в Краснодаре «+36» или «+38», немножко тяжеловато два раза тренироваться», — рассказал Быстров.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Быстров Владимир
Комментарии (5)
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Каратель помойников
1467175790
вы зажрались,от того и тяжело,ленивые жопоноги...тяжело ему побегать за лям 2 раза в день,люди за 15 т.р. по 10 часов вкалывают
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iuda
1467178591
Владимир Быстров, ты всегда был нытиком. Иди в шахту поработай и узнаешь, что такое тяжело
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Garrincha58
1467180540
иуда карасевщина каратель- чур меня
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Foxitkuban
1467183332
Был на матче. Реально была духота. Мы сидели под козырьком с охлаждающей системой и то помирали, а они пол-матча по солнцепёку бегали.
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