Быстров: «Из-за жары немножко тяжеловато два раза тренироваться»

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров рассказал о впечатлениях от предсезонной подготовки краснодарской команды.



«Только начали работу. Первый сбор — самый тяжелый. Набираем сейчас физические кондиции. Не готовимся к матчам, тренируемся в двухразовом режиме, поэтому сейчас тяжко дается.



Хорошая команда, двигается, тем более на фоне нагрузок, тяжело. Первый сбор — он самый трудный, второй сбор в Австрии, тем более через игры легче набирать. И учитывая, что в Краснодаре «+36» или «+38», немножко тяжеловато два раза тренироваться», — рассказал Быстров.