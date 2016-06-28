Селезнев: «В «Кубани» говорили, что отдали мне деньги, но я обратился в суд и все сразу стало ясно»

Бывший нападающий «Кубани» Евгений Селезнев рассказал, что краснодарский клуб обманывал его, заверяя, что погасил перед игроком задолженность по зарплате. Напомним, сегодня решением РФС на желто-зеленых был наложен запрет на регистрацию новых футболистов из-за долгов перед украинцем.

«Ситуация такая: в «Кубани» говорили, что отдали мне деньги. Я обратился в суд и все сразу стало ясно… Им запретили регистрировать новичков. Клуб обманывал. Да и не только меня, но и других. Но ничего, я свои деньги заберу. Все будет нормально. Но сама ситуация совершенно непонятная.

Общался ли я в последнее время с руководителями «Кубани»? А зачем? Я уже один раз пообщался – спасибо… Ситуация, конечно, довольно странная», – сказал Селезнев.