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  • Селезнев: «В «Кубани» говорили, что отдали мне деньги, но я обратился в суд и все сразу стало ясно»

Селезнев: «В «Кубани» говорили, что отдали мне деньги, но я обратился в суд и все сразу стало ясно»

28 июня 2016, 23:38
6

Бывший нападающий «Кубани» Евгений Селезнев рассказал, что краснодарский клуб обманывал его, заверяя, что погасил перед игроком задолженность по зарплате. Напомним, сегодня решением РФС на желто-зеленых был наложен запрет на регистрацию новых футболистов из-за долгов перед украинцем.

«Ситуация такая: в «Кубани» говорили, что отдали мне деньги. Я обратился в суд и все сразу стало ясно… Им запретили регистрировать новичков. Клуб обманывал. Да и не только меня, но и других. Но ничего, я свои деньги заберу. Все будет нормально. Но сама ситуация совершенно непонятная.

Общался ли я в последнее время с руководителями «Кубани»? А зачем? Я уже один раз пообщался – спасибо… Ситуация, конечно, довольно странная», – сказал Селезнев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ) Селезнев Евгений
Комментарии (6)
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Krasnodar 123
1467147547
А ТЫ ИХ ЗАРАБОТАЛ ?
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SARSAD
1467147890
Кубаноиды и тут забыли часть украденного на игроке ему отдать. Никезич-2
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sergey610
1467207742
Селезнишко сыграл даже хуже, чем Россия. По четвертым местам мы вторые с заду.
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Kuban23
1467337125
Думаю что Селезнев че то ндоговаривает, а точнее че то сверху хочет. Уверен, что он получал капусту, иначе бы он просто тупо не выходил играть со своим то характером.
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