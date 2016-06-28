Контракт Монтеллы с «Миланом» будет рассчитан на два года

Наставник «Сампдории» Винченцо Монтелла будет назначен на пост главного тренера «Милана». Сообщается, что стороны уже достигли договоренности о двухлетнем контракте, согласно которому специалист будет зарабатывать 2,3 миллиона евро в год.

В самые ближайшие дни состоится официальное объявление о назначении Монтеллы. Напомним, «Сампдория» получит от «россонери» порядка одного миллиона евро в качестве компенсации.

В минувшем сезоне «Милан» под руководством Кристиана Брокки завершил чемпионат на седьмом месте. Генуэзский клуб, возглавляемый Монтеллой, финишировал на 15-й позиции в таблице.