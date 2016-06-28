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«Спартак» прибыл на тренировочный сбор в Австрию

28 июня 2016, 18:55
43

«Спартак» начинает предсезонный сбор в австрийском Филлахе. Команда уже находится на месте и вечером проведет первую тренировку. Тренерский штаб красно-белых взял 22 футболиста, среди которых пока отсутствует Квинси Промес. Голландский легионер должен прибыть ближе к вечеру.

Вратари: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Александр Максименко.
Защитники: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Денис Кутин, Евгений Макеев.
Полузащитники: Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артем Тимофеев, Ромулу, Александр Зуев.
Нападающие: Георгий Мелкадзе, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Мельгарехо Лоренцо Промес Квинси
Комментарии (43)
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GM
1467132271
Экспорт свинины в Евросоюз состоялся!
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ФК Зенит всея Руси
1467134136
Краснобелый клуб имитирует тренировочный процесс. Типа, ой-ой-ой, мы проходим предсезонную подготовку, а не кальяним/валяем дурака, как последние 15 лет непрерывно! Главное - ну купите же наши абонементы!!! Очередной внутриспартаковский лохотрон. Ловкий развод фанатов на бабло.
Ответить
VVM1964
1467135631
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ САЙТА . В КАЖДОЙ СТАТЬЕ , ГДЕ ЕСТЬ ХОТЬ МАЛЕЙШЕЕ УПОМИНАНИЕ О СПАРТАКЕ , ПОЯВЛЯЮТСЯ АГРЕССИВНО ЗЛОБНЫЕ КОММЕНТЫ " ФК ЗЕНИТ ВСЕЯ РУСИ " . ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ОСТАВЛЯТЬ ИХ БЕЗ ОТВЕТА , ИЛИ ХОТЯ БЫ НЕ ОТВЕЧАТЬ АВТОРУ ОСКОРБЛЕНИЯМИ . НЕ ОБИЖАЙТЕ ЕГО , ЭТО ЧЕЛОВЕК ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОЙ . ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ ПОЖАЛЕЙТЕ ЕГО , ОН УЖЕ ОБИЖЕН СУДЬБОЙ , ВЕДЬ КАК ГОВОРИТСЯ , ЕСЛИ БОГ ХОЧЕТ НАКАЗАТЬ ЧЕЛОВЕКА - ОН ОТНИМАЕТ У НЕГО РАЗУМ " ----------------------------- P.S. " ФК ВСЕЯ ЗЕНИТ " ВСЕ ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННОЕ НЕ ДЛЯ ТЕБЯ . ОБРАЩАЯСЬ К ТЕБЕ , ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ОБРАТИТЬСЯ К ПСИХИАТРУ ( ПРАВДА ВСЕ СУМАСШЕДШИЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ЛЮДЬМИ ЗДОРОВЫМИ , НО ВСЕ ЖЕ НАДЕЮСЬ ТЫ ХОТЬ ОТЧАСТИ ПРИСЛУШАЕШЬСЯ ) , ВЕДЬ ТВОЯ БОЛЕЗНЬ МОЖЕТ ПРОГРЕССИРОВАТЬ И ТЫ МОЖЕШЬ СТАТЬ СОЦИАЛЬНО ОПАСЕН , В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ И БЛИЗКИХ ТЕБЕ ЛЮДЕЙ .
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Emilk
1467136617
Спартак вперед
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FCQ
1467138307
ВПЕРЕД СПАРТАК!!!
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ФК Зенит всея Руси
1467138802
VVM1964, я в восторге.

Хорошее послание, ты молодец.
В переводе со свинского на человеческий язык ты сказал: -- АХТУНГ! АХТУНГ!!! В ВОЗДУХЕ ПОКРЫШКИН!!! ПРЯЧЬТЕСЬ, СВИНОБРАТВА!!! ЭТОТ "ФК ЗЕНИТ ВСЕЯ РУСИ" ПИШЕТ НАМ ТАКОЕ, ЧТО НАМ ОТВЕЧАТЬ НЕЧЕГО; НАМ НЕ ХВАТАЕТ УМА И ТАЛАНТА, ПОЭТОМУ ДАВАЙТЕ СПРЯЧЕМСЯ И СТАНЕМ ПРОСТО ОБТЕКАТЬ!!!
P.S. А ТЫ, "ФК ЗЕНИТ ВСЕЯ РУСИ", ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОТВЕЧАЙ!!! ПОТОМУ ЧТО ТВОИ ОТВЕТЫ ДЕЛАЮТ МНЕ БО-БО!
----

)))
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ФК Зенит всея Руси
1467138919
И, чуть не забыл. ВЫ СПАРТАК -- И ВЫ ГOBHO ! --- Запиши, свинья, и не забывай. Спартачи обязаны чётко знать и ясно понимать своё место. А место ваше, краснобелое -- около параши (с).
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семенчик
1467152393
А где Попов?
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Каратель помойников
1467175598
бля ,а почему не в России,столько бабла впуливают,летом можно и в подмосковье тренироваться,и товарки играть с клубами фнл или пфл,всё равно за границей с такими же играют...это касается всех команд
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serhz
1467181012
Надо заканчивать катать этих убогих по Европам !! -погода располагает , базы тренировочные есть почти у всех -чем платить австрийцам за аренду ,лучше строить дома что то полезное для футбола
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