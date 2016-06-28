«Спартак» прибыл на тренировочный сбор в Австрию

«Спартак» начинает предсезонный сбор в австрийском Филлахе. Команда уже находится на месте и вечером проведет первую тренировку. Тренерский штаб красно-белых взял 22 футболиста, среди которых пока отсутствует Квинси Промес. Голландский легионер должен прибыть ближе к вечеру.
Вратари: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Александр Максименко.
Защитники: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Денис Кутин, Евгений Макеев.
Полузащитники: Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артем Тимофеев, Ромулу, Александр Зуев.
Нападающие: Георгий Мелкадзе, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш.
Источник: ФК «Спартак»
Хорошее послание, ты молодец.
В переводе со свинского на человеческий язык ты сказал: -- АХТУНГ! АХТУНГ!!! В ВОЗДУХЕ ПОКРЫШКИН!!! ПРЯЧЬТЕСЬ, СВИНОБРАТВА!!! ЭТОТ "ФК ЗЕНИТ ВСЕЯ РУСИ" ПИШЕТ НАМ ТАКОЕ, ЧТО НАМ ОТВЕЧАТЬ НЕЧЕГО; НАМ НЕ ХВАТАЕТ УМА И ТАЛАНТА, ПОЭТОМУ ДАВАЙТЕ СПРЯЧЕМСЯ И СТАНЕМ ПРОСТО ОБТЕКАТЬ!!!
P.S. А ТЫ, "ФК ЗЕНИТ ВСЕЯ РУСИ", ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОТВЕЧАЙ!!! ПОТОМУ ЧТО ТВОИ ОТВЕТЫ ДЕЛАЮТ МНЕ БО-БО!
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