«Спартак» прибыл на тренировочный сбор в Австрию

«Спартак» начинает предсезонный сбор в австрийском Филлахе. Команда уже находится на месте и вечером проведет первую тренировку. Тренерский штаб красно-белых взял 22 футболиста, среди которых пока отсутствует Квинси Промес. Голландский легионер должен прибыть ближе к вечеру.

Вратари: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Александр Максименко.

Защитники: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Денис Кутин, Евгений Макеев.

Полузащитники: Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артем Тимофеев, Ромулу, Александр Зуев.

Нападающие: Георгий Мелкадзе, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш.