Де Шильо хочет перейти из «Милана» в «Наполи»

Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо может в летнее трансферное окно сменить клубную прописку. Футболисту интересен вариант подписания контракта с «Наполи», заявил агент игрока Донато Оргнони.

«На данный момент я не веду переговоров с другими клубами. Маттиа сейчас полностью сосредоточен на Евро-2016, где он выступает за сборную Италии. Мы ждем окончательного решения «Милана». Но с «Наполи» мы контактировали и такому клубу трудно отказать», – сказал Оргнони.

Ранее появилась информация, что уже сегодня «Милан» может возглавить Винченцо Монтелла.