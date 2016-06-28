Глава комитета Думы по спорту: «Надо уволить всех игроков сборной России и собрать молодежь»

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил о необходимости расформирования нынешней сборной России. Депутат предлагает собрать молодежь, которая только начинает свою профессиональную карьеру.

«Надо расформировать сборную России, начинать все с самого начала и мотивировать совсем по-другому футболистов. Нужно начинать готовиться к чемпионату мира 2018 года идеологически, воспитывать патриотически, брать в сборную тех простых ребят, которые мотивированы как раз на победу. Всех футболистов уволить, взять молодежь, которая только начинает свою работу на футбольном поприще, и тогда что-нибудь получится.

Необходимо разработать федеральную программу по развитию футбола. Первое, с чего надо начинать, — это спортивные площадки во дворах. Постепенно будут формироваться дворовые команды, школьные, районные, городские, а потом на конкурсной основе надо собирать из этих сотен мальчишек тех, которые пойдут в спортивные школы, и уже потом из них делать игроков сборной. Сейчас выбрать не из кого, школ мало.

Все тренеры, которые тренировали нашу сборную, были великими тренерами, вопрос в том, кого тренировать. Если ребята не хотят тренироваться, их хоть из космоса тренируй, у них ничего не получится. Никакой тренер не может заставить игрока бегать, если он этого не хочет. Основной плюс Исландии в том, что ее футболисты хотели победить, они боролись, верили в свою победу», – заявил Свищев.