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  • Глава комитета Думы по спорту: «Надо уволить всех игроков сборной России и собрать молодежь»

Глава комитета Думы по спорту: «Надо уволить всех игроков сборной России и собрать молодежь»

28 июня 2016, 16:07
19

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил о необходимости расформирования нынешней сборной России. Депутат предлагает собрать молодежь, которая только начинает свою профессиональную карьеру.

«Надо расформировать сборную России, начинать все с самого начала и мотивировать совсем по-другому футболистов. Нужно начинать готовиться к чемпионату мира 2018 года идеологически, воспитывать патриотически, брать в сборную тех простых ребят, которые мотивированы как раз на победу. Всех футболистов уволить, взять молодежь, которая только начинает свою работу на футбольном поприще, и тогда что-нибудь получится.

Необходимо разработать федеральную программу по развитию футбола. Первое, с чего надо начинать, — это спортивные площадки во дворах. Постепенно будут формироваться дворовые команды, школьные, районные, городские, а потом на конкурсной основе надо собирать из этих сотен мальчишек тех, которые пойдут в спортивные школы, и уже потом из них делать игроков сборной. Сейчас выбрать не из кого, школ мало.

Все тренеры, которые тренировали нашу сборную, были великими тренерами, вопрос в том, кого тренировать. Если ребята не хотят тренироваться, их хоть из космоса тренируй, у них ничего не получится. Никакой тренер не может заставить игрока бегать, если он этого не хочет. Основной плюс Исландии в том, что ее футболисты хотели победить, они боролись, верили в свою победу», – заявил Свищев.

Источник: ТАСС
Россия
Комментарии (19)
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justozavr
1467120143
пошли неучи на неудачах пиариться, связи с реальным выходом из ситуации нет. Сплошная вода перед выборами "построить площадки!", "набрать пацанов!", "всех уволить!"... Где вы были раньше, когда вводили лимит и не вводили с ним потолок зарплат, где вы были раньше, когда платили Дону сумасшедшие деньги? Кто из крупных политиков вообще поднимал тему футбола? Только Мутко. Но ему положено. Правда он сделал много ошибок, а винят только футболистов. Почему никто не говорит распустить министерство спорта? Ведь это их провал. Считаю идеальным лимит 10+15 (лег+росс), из 15 россиян пусть будет 3-5 собственные воспитанники (считать собственным воспитанником футболиста заключившего свой первый профессиональный контракт с этим клубом), тогда заработают детские селекционеры, тогда начнут работать школы, будет больше конкуренции для попадания в состав, а не выдерживаешь - езжай в более скромный клуб.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1467121484
Я бы для начала Думу разогнал. Глядишь, и деньги на развитие детско-юношеского спорта появятся.
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kykyi
1467124040
"Чего тут долго думать, взять да и поделить все" М А Булгагов. Пиарится бездельник перед выборами. Его дело законы писать, а он все советы раздает, прохиндей.
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brost
1467125359
Сразу видно, что идиот говорит. Как можно уволить из сборной игроков, у них нет контракта
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Fju-2
1467125403
Расформировать думу нужно. А игроков в сборную должен главный тренер приглашать, а не депутаты, Гинеры, Миллеры, Мутки.
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Slim8202
1467125714
Это было ещё в 2012 году,дешёвые политические очки,перед выборами.
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Artemon9
1467130581
И себя не забудьте расформировать. Ибо рыба гниет с головы
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yorgenbarenz
1467131079
Воспитывать патриотически?Кто,эти воспитатели?Уж не те ли губернаторы,у кого при обыске находят миллиард наличными?Уж не те ли учителя,позволяющие на выборах фальсифицировать итоги?Наверное,олигархи,проживающие в Лондоне....Они точно воспитают патриотов,прикупив на наворованное Челси.
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Vasilii1958
1467131139
В думу гозаев идет он своего сына прихватит помошником а сын прихватит латыша о пять биздельники у власти валуев там
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Андрей Ермошин
1467146636
Неужели этот чиновник от спорта только проснулся? Это было видно на протяжении последнего десятилетия: в сборной играли одни и те же лица, разбавленные игрочишками, которые больше любят пиариться, а не выполнять свою работу на поле. Сейчас главное, найти в сборную тренера, который может внести свежие идеи, который сможет привлечь новых игроков, и, не дай боже чиновникам от спорта (Мудко и К.), впредь вмешиваться в дела сборной.
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