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    «Крылья Советов» сыграют с «Соколом»

    В прошедшее воскресенье «Крылья Советов» получили выходной день. В понедельник команда приступила к занятиям. Во вторник в расположение клуба прибыли защитники Ибрагим Цаллагов и Шелдон Бато, а также полузащитник Сергей Ткачев, отправившийся на медосмотр. По соглашению, заключенному между ЦСКА и «Крыльями», этот сезон Сергей проведет в самарской команде.

    На этой неделе у «Крыльев» запланирован первый матч в новом сезоне. Соперником самарцев станет саратовский «Сокол». Игра состоится на втором поле «Металлурга» в субботу, 2 июля, в 11:00. Вход для всех болельщиков свободный.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    28.06.2016 10:28
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