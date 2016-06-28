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    Мартино останется у руля сборной Аргентины

    Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино продолжит работу на своем посту, сообщила пресс-службы ассоциации футбола Аргентины. В ближайшее время он будет руководить олимпийской сборной страны на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

    Напомним, что недавно появилась информация о возможном уходе Мартино со своего поста. Причиной для этого послужило неудачное выступление на Кубке Америки-2016 – «альбиселесте» проиграла в финале сборной Чили.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    28.06.2016 10:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +319

      alexfor 28 июня 2016, 18:45

      плохо. физрук он.

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