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    Гомис заменит Батшуайи в «Марселе»

    Форвард «Суонси» Бафетимби Гомис в текущее межсезонье может вернуться во французский чемпионат, сообщает L'Equipe. 30-летний футболист входит в сферу интересов «Марселя», где он может заменить Миши Батшуайи, который будет продан на выгодных условиях, чтобы клуб смог пройти проверку Национального комитета по контролю за управлением (DNCG).

    В прошедшем сезоне Гомис провел 35 матчей во всех турнирах и забил семь голов. Напомним, в своей карьере он выступал во Франции за «Сент-Этьен», «Труа» и «Лион».

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.06.2016 09:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70

      макс438 28 июня 2016, 09:24

      А Миша куда?

      0
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      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > макс438 28 июня 2016, 12:49

      А Миша в Англию в Кристал Пелес, который 38 лямов грузит за него.

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