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    Халльгримссон: «Думаю, теперь Рагнаром Сигурдссоном заинтересуются топ-клубы»

    Тренер сборной Исландии Хельмир Халльгримссон оценил игру своих защитников в матче 1/8 финала Евро-2016 против команды Англии (2:1). Отдельно он отметил игрока «Краснодара» Рагнара Сигурдссона.

    «Наши защитники играли блестяще. Абсолютно блестяще. А Сигурдссон выдал лучший матч для защитника в истории сборной Исландии. Думаю, теперь им заинтересуются топ-клубы», – сказал Халльгримссон.

    Напомним, Рагнар Сигурдссон стал автором одного из голов и был признан лучшим игроком матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.06.2016 01:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 28 июня 2016, 11:59

      Хохмачи!!!! А что же тогда Барса, Юва, Реал ит.д.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 28 июня 2016, 03:57

      РеалуРеалу не хватает защитники или ..........

      -3
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