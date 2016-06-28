Харт: «Лично я не сыграл так, как надо»

Вратарь сборной Англии Джо Харт прокомментировал исход матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Исландии (1:2).

«Мы все ответственны за это. Все планы на игру были озвучены, мы знали все об Исландии, но в итоге не сыграли так, как надо. Лично я не сыграл.

Это не вопрос желания – нет ничего, чего бы мы хотели больше. Мы получим много критики, и мы заслужили ее. Мы постараемся извлечь уроки и вернуть английский футбол туда, где он должен быть.

Мы не смогли вернуться в игру. Следующего тренера ждет тяжелая работа. Мы усердно трудились, но не достигли успеха. Эту команду запомнят такой», – сказал Харт.