Евро-2016. Исландия одержала волевую победу над Англией и вышла в1/4 финала

В матче 1/8 финала Евро-2016 команда Исландии обыграла сборную Англии со счетом 2:1. На гол Уэйна Руни исландцы ответили точными ударами Рагнара Сигурдссона и Колбейнна Сигторссона.

В четвертьфинале Исландия сыграет со сборной Франции.

Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/8 финала

Англия – Исландия – 1:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Руни, 4; 1:1 – Сигурдссон, 6; 1:2 – Сигторссон, 19.

Англия: Харт, Уокер, Кейхилл, Смоллинг, Роуз, Дайер (Уилшир, 46), Руни (Рэшфорд, 87), Алли, Стерлинг (Варди, 60), Старридж, Кейн.

Исландия: Халльдорссон, Саеварссон, Арнасон, Р. Сигурдссон, Скуласон, Гуннарссон, Гудмундссон, Б. Бьярнасон, Сигторссон (Э. Бьярнасон, 77), Бодварссон, Г. Сигурдссон.

Предупреждения: Г. Сигурдссон, 38; Старридж, 47; Гудмундссон, 66.

Календарь Евро-2016

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