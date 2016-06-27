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  • Евро-2016. Исландия одержала волевую победу над Англией и вышла в1/4 финала

Евро-2016. Исландия одержала волевую победу над Англией и вышла в1/4 финала

27 июня 2016, 23:52
32

В матче 1/8 финала Евро-2016 команда Исландии обыграла сборную Англии со счетом 2:1. На гол Уэйна Руни исландцы ответили точными ударами Рагнара Сигурдссона и Колбейнна Сигторссона.

В четвертьфинале Исландия сыграет со сборной Франции.

Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/8 финала

Англия – Исландия – 1:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Руни, 4; 1:1 – Сигурдссон, 6; 1:2 – Сигторссон, 19.

Англия: Харт, Уокер, Кейхилл, Смоллинг, Роуз, Дайер (Уилшир, 46), Руни (Рэшфорд, 87), Алли, Стерлинг (Варди, 60), Старридж, Кейн.

Исландия: Халльдорссон, Саеварссон, Арнасон, Р. Сигурдссон, Скуласон, Гуннарссон, Гудмундссон, Б. Бьярнасон, Сигторссон (Э. Бьярнасон, 77), Бодварссон, Г. Сигурдссон.

Предупреждения: Г. Сигурдссон, 38; Старридж, 47; Гудмундссон, 66.

Календарь Евро-2016

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Англия Исландия
Комментарии (32)
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Kulima
1467060821
За нашу сборную так не переживал, как за этих! Просто красавцы!!
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алекс88
1467060837
Молодцы исландцы....вы мои фавориты евро
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Ч.В.Г.
1467060855
Гари Линекеру с любовью!
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BANNIKOV1970
1467060929
Учитесь студенты ёпт!
Ответить
трениришко
1467060943
еще одно подтверждение тому что наши конченые долбаебы
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lNeTl
1467060971
Ай да исландцы, ай да молодцы!
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hyperonanist
1467061048
Сколько состав Исландии стоит? 40 миллионов евро на маркете. Выкупить всех, переодеть и на ЧМ за половину зарплаты наших, до финала дойдут.
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Voltiz
1467061100
Выиграли не на классе ,а на желании победить .Молодцы исландцы.
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VikNMar
1467061396
Молодцы ! Вот как надо с бритами играть ! Они еще и Францию сделают !
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cska-62
1467061579
27.06.2016. Сборная Исландии в 1/8 финала розыгрыша ЕВРО-2016 обыгрывает родоначальников футбола сборную Англии со счётом 2:1. При этом стоит отметить, что если англичане больше владели мячом весь матч, то исландцы создали куда больше опасных моментов у их ворот. И оба мяча забили с игры, тогда как англичане свой гол – с пенальти. Не скрою, я очень внимательно и с восхищением следил за сборной Исландии, когда она играла ещё в отборочной группе к ЕВРО-2016. И многое в процессе этого узнал о малоизвестной для меня прежде стране. Население Исландии примерно соответствует населению нашего города Саранска (чуть больше 300 тыс. человек) и почти втрое меньше населения всей Республики Мордовия, где проживает более 800 тыс.человек. Лета в Исландии в нашем понимании не бывает, ибо средняя температура там около +10 °C. Впрочем, и зимы в нашем понимании тоже. Средняя температура зимой там около нуля. В горных районах в любое время года значительно холоднее. Ну, скажем прямо, в Исландии не самые тепличные условия для развития ФУТБОЛА мирового уровня! Тем не менее, факт остаётся фактом! Исландия сегодня уже в восьмёрке сильнейших сборных Европы. И по праву. Интересные факты, которые контролируемые мировой плутократией средства массовой дезинформации не скрывают, но и не афишируют: в Исландии приток иммигрантов отсутствует из-за жёсткой миграционной политики и закона о сохранении нации; в 2015 году Исландия навсегда отказалась от вступления в ЕС и закрыла границы, то есть обезопасила себя от проникновения толп дикарей.
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