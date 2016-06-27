Габулов: «Контракт с «Динамо» продлен не будет. Есть интерес из-за рубежа»

Вратарь «Динамо» Владимир Габулов рассказал о том, что он покинет клуб после истечения действующего контракта.

«На сегодняшний день заканчивается контракт с «Динамо», и он не будет продлен. Мы обо всем договорились. Я рассматриваю предложения не только из России. Есть определенный интерес из-за рубежа, но они недостаточно конкретны. Будем смотреть и принимать решение. У моего брата тоже закончился контракт, и мы бы хотели сыграть вместе.

Россия или Европа? Желание играть за рубежом есть большое, но буду отталкиваться от конкретных предложений, конкретной команды, и конкретных задач, которые ставит перед собой клуб», – сказал Габулов в эфире «Матч ТВ».

Ранее появлялась информация о том, что Габуловым интересуется «Депортиво».