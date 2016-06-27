Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Азар: «Сборная Бельгии настроена пробиться в полуфинал Евро-2016»

    Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар, признанный лучшим игроком матча 1/8 финала против Венгрии (4:0), поделился своими впечатлениями от победы.

    «Это было здорово, но в первую очередь победа является заслугой команды. Мне кажется, мы очень хорошо действовали как коллектив. Мы создали много моментов и большую часть реализовали. Мы забили четыре гола, так что это был чудесный вечер.

    Полуфинал? Нам повезло, что мы играем в Лилле. Я отлично знаю город. Плохо знаком с новым стадионом, на нем я пока еще не играл. Я решительно настроен пробиться с командой в следующий круг. В пятницу будет настоящий праздник. Надеюсь, множество болельщиков приедет принять в нем участие.

    Мы пока ничего еще не добились. Это всего лишь четвертьфинал, и мы будем идти от матча к матчу. Сейчас же надо просто отдохнуть и подготовиться к поединку в пятницу», – сказал Азар.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.06.2016 15:02
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 июня 2016, 17:49

      Им прямая дорога в финал! А там "как карты лягут"!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 27 июня 2016, 15:48

      Скорей всего они-то и станут Чемпионами Европы.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11