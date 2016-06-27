Матвиенко считает, что приглашение легионеров в РФПЛ убивает футбол в стране

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение по поводу неудачной игры сборной России на чемпионате Европы-2016.

«Целую неделю пила валидол. Даже не хочется анализировать причины провала, этим пусть занимаются профессиональные аналитики, комментаторы. Но то, что надо менять систему в корне в России, это очевидно.

Стратегия приглашения легионеров в российский футбол, оплата их корпорациями себя исчерпала. Пока не займемся детским футболом по-настоящему, не настроим открытых, закрытых, дворовых, пришкольных стадионов, не будем устраивать чемпионаты между дворами, школами, поселками, городами, сборная по футболу не будет показывать хороших результатов», – заявила Матвиенко.