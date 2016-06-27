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  • Матвиенко считает, что приглашение легионеров в РФПЛ убивает футбол в стране

Матвиенко считает, что приглашение легионеров в РФПЛ убивает футбол в стране

27 июня 2016, 13:49
22

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение по поводу неудачной игры сборной России на чемпионате Европы-2016.

«Целую неделю пила валидол. Даже не хочется анализировать причины провала, этим пусть занимаются профессиональные аналитики, комментаторы. Но то, что надо менять систему в корне в России, это очевидно.

Стратегия приглашения легионеров в российский футбол, оплата их корпорациями себя исчерпала. Пока не займемся детским футболом по-настоящему, не настроим открытых, закрытых, дворовых, пришкольных стадионов, не будем устраивать чемпионаты между дворами, школами, поселками, городами, сборная по футболу не будет показывать хороших результатов», – заявила Матвиенко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия
Комментарии (22)
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Dos_Santos
1467025089
"То что мертво умереть не может"
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serhz
1467026283
Валя всю неделю ,как всегда , пила с валидолом по полстакана !! --бездарные , бессовестные , жалкие дармоеды !! -всё из за вас.
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sidul1
1467026604
еще и эта курица лезет в футбол,все кроме профессионалов
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84aivengo
1467026838
теперь в футбол лезут со всех щелей кому не лень.. экспертами все стали
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kimi2005
1467028434
Интересно эта клуша вообще его хоть раз смотрела?
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Garrincha58
1467029389
ПОЧЕМУ НЕ ПОНИМАЮЩИЕ ЛЮДИШКИ ЛЕЗУТ ТУДА КУДА ИХ НЕ ПРОСЯТ ЧТО ОНА ВООБЩЕ ПОНИМАЕТ В ФУТБОЛЕ
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hyperonanist
1467031478
Сосущая голова, меньше слов - больше дела.
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avera
1467035443
Так вот откуда у мутко женщина-тренер!
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cska-62
1467038119
Да, конечно, Валентина - Властелина... Играли у нас футболисты просто "космического" (по терминологии Слуцкого) уровня, но пришёл Халк и всё развалил... Да не один пришёл, а с целой "бригадой вредителей", в числе которых известные всё лица: Витсель, Гарай, Данни, Кришито, Промес, Чорлука, Думбия, Муса, Вернблум, Тошич, Натхо, Вальбуэна, Азмун, Молло... Доколе?! Доколе мы будем терпеть всех этих "игрочишек" - сообщников самого Халка, занимающих места наших несостоявшихся звёзд: Кривоногова, Бревнова, Вмолокобьющенского, Мельдоньева и других!
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iiiiiws
1467099569
Теть валь , а ты и в фуд боле разбираешься
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