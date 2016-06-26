Евро-2016: Бельгия обыграла Венгрию с крупным счетом

Сборная Бельгии в 1/8 финала Евро-2016 разгромила сборную Венгрии со счетом 4:0, одержав самую крупную победу на турнире.

Голами в этом матче отличились Тоби Алдервейрелд, Мичи Батшуайи, Эден Азар и Янник Феррейра-Карраско.

Для бельгийцев это первый выход в четвертьфинал Евро. На следующей стадии им будет противостоять Уэльс.

Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/8 финала

Венгрия – Бельгия – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Алдервейрелд, 10; 0:2 – Батшуайи, 78; 0:3 – Азар, 79; 0:4 – Феррейра-Карраско, 90.

Венгрия: Кирай, Лэнг, Кадар, Гузмич, Юхас (Беде, 82), Джуджак, Надь, Пинтер (Николич, 75), Салаи (Элек, 46) Ловренчич.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Менье, Найнгголан, Витсель, де Брюйне, Мертенс (Феррейра-Карраско, 70), Азар (Феллаини, 82), Лукаку (Батшуайи, 76).

Предупреждения: Кадар, 34; Ленг, 47; Элек, 61; Вермален, 67; Батшуайи, 89.

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