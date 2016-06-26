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Евро-2016: Бельгия обыграла Венгрию с крупным счетом

26 июня 2016, 23:51
12

Сборная Бельгии в 1/8 финала Евро-2016 разгромила сборную Венгрии со счетом 4:0, одержав самую крупную победу на турнире.

Голами в этом матче отличились Тоби Алдервейрелд, Мичи Батшуайи, Эден Азар и Янник Феррейра-Карраско.

Для бельгийцев это первый выход в четвертьфинал Евро. На следующей стадии им будет противостоять Уэльс.

Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/8 финала

Венгрия – Бельгия – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1Алдервейрелд, 10; 0:2 – Батшуайи, 78; 0:3 – Азар, 79; 0:4 – Феррейра-Карраско, 90.

Венгрия: Кирай, Лэнг, Кадар, Гузмич, Юхас (Беде, 82), Джуджак, Надь, Пинтер (Николич, 75), Салаи (Элек, 46) Ловренчич.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Менье, Найнгголан, Витсель, де Брюйне, Мертенс (Феррейра-Карраско, 70), Азар (Феллаини, 82), Лукаку (Батшуайи, 76).

Предупреждения: Кадар, 34; Ленг, 47; Элек, 61; Вермален, 67; Батшуайи, 89.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Бельгия Венгрия
Комментарии (12)
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ЖОРРО
1466974361
Молодцы Бельгийцы!Красиво играют!P.S. Но Кирая всё равно жаль,хороший игрок в хороших штанах))
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iron_Savior
1466974426
Просто у одних летит всё , а у других - ничего...счёт не по игре. Венгры бились как тигры...РЕСПЕКТ!!!
Ответить
iron_Savior
1466974522
10 мячей только за один день...Евро перестает быть томным...
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blak1
1466974763
А почему не разгромила?
Ответить
roman230582
1466974934
Разыгрались бельгийцы, но оценивать надо по игре с сильными соперниками
Ответить
Texac777
1466974978
Прет
Ответить
Александр ЗА
1466975228
Да
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TY13R
1466976283
Бельгия била била - добила!))
Ответить
palych1974
1466995756
Ожидаемо, но венгры всё равно - молодцы!
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zadira56
1467001046
Такой сильной сборной у Бельгии давно не было!
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