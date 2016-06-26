Амброзини: «Сборной России не хватило Дзагоева и Денисова»

Экс-игрок сборной Италии Массимо Амброзини высказал свое мнение о выступлении сборной России на Евро-2016. Итальянец считает, что в провале команды нет вины главного тренера Леонида Слуцкого.

«Здесь даже не в нем проблема. Думаю, ему очень не хватило двух ключевых игроков центра поля – Дзагоева и Денисова, которые получили травмы перед началом турнира. В таких условиях сложно показывать тот же стиль и тактику игры, что и в квалификационных играх, которые вы провели неплохо.

Мне больше не понравилось, как показали себя сами игроки на поле. Кокорин сыграл так себе, еще несколько игроков тоже, Смолов не смог себя показать, играя на краю.

«Что нужно поменять? Прежде всего, надо найти новых центральных защитников, все-таки Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич, скажем так, уже не «тянут». Но, повторюсь, в целом у вас есть качественные игроки», – заявил Амброзини.