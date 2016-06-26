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    Евро-2016. Франция одержала волевую победу над Ирландией и вышла в 1/4 финала

    В матче 1/8 финала Евро-2016 сборная Франции одолела команду Ирландии со счетом 2:1. В составе ирландцев забитым голом отметился полузащитник Робби Брэди, на что французы ответили дублем форварда Антуана Гризманна.

    В четвертьфинале Франция встретится с победителем пары Англия – Исландия.

    Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/8 финала

    Франция – Ирландия – 2:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Брэди, 2 (с пенальти); 1:1 – Гризманн, 58; 2:1 – Гризманн, 61.

    Франция: Льорис, Санья, Рами, Косиельни, Эвра, Погба, Канте (Коман, 46) (Сиссоко, 90), Матюиди, Гризманн, Жиру (Жиньяк, 73), Пайе.

    Ирландия: Рэндольф, Коулмен, Кеох, Даффи, Брэди, Хендрик, МакКарти (Хулахан, 71), МакКлин (О'Ши, 69), Уорд, Мерфи (Уолтерс, 65), Лонг.

    Предупреждения: Коулмен, 25; Канте, 27; Хендрик, 41; Рами, 44; Лонг, 72.

    Удаление: Даффи, 66.

    Календарь Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2016 17:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 27 июня 2016, 00:39

      Гризманн молодец!!!

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 июня 2016, 23:56

      Первый тайм не очень,зато в втором сыграли шикарно!Гризманн умница!Посмотрим как дальше дело пойдёт...Ирландцы молодцы,дали бой!

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      Рейтинг: +4

      morozoff2015.morozov 26 июня 2016, 20:02

      А мне не нравятся французы и до финала они не дойдут, просто пока они играют со слабыми командами и то буквально выгрызают победы...а вот на немцев просто приятно смотреть

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 26 июня 2016, 18:30

      Самый классный матч на этом Евро что я видел!! Жаль Гризман на последних минутах не забил.. Был бы первый хет-трик...

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