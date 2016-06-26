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    Германия и Словакия поспорят за выход в четвертьфинал Евро-2016

    В воскресенье вечером состоится поединок 1/8 финала Евро-2016, в котором сойдутся в борьбе сборные Германии и Словакии. Немецкие футболисты уверенно преодолели стадию группового этапа, одержав две победы и один раз сыграв вничью. Футболисты Йоахима Лева – единственные, кому удалось оставить свои ворота в неприкосновенности на этом турнире. Словакия же пробилась в плей-офф не без труда, заняв в своем квартете третье место. Команда многим обязана сборной России, а именно игрокам оборонительной линии, которые, как мы помним, позволили словакам дважды отличиться и заработать три очка.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2016 18:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 26 июня 2016, 19:56

      Чудно, что Российские брёвна не прошли дальше, любая из вышедших в 18 финала их бы на х.. вертела )))

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 26 июня 2016, 19:54

      Похоже словаки уже пожалели, что вышли из группы.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 26 июня 2016, 19:51

      Как играют немцы ! Дракслер- умницв !

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 26 июня 2016, 19:46

      "Поспорят", это сильно сказано....

      1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 26 июня 2016, 09:08

      Попала Словакия.

      1
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