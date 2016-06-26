Лев: «Игра со Словакией потребует от нас многого»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями накануне матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Словакии.

«Словакия сильнее Северной Ирландии, и матч с этой командой многого от нас потребует. Свое предупреждение мы уже получили, когда проиграли им в мае со счетом 1:3. Мы знаем, что они не только играют в хороший футбол, но превосходно обороняются.

У нас не будет столько пространства и столько моментов, как в матче против Северной Ирландии. Словаки очень хороши в контратаках. Тут можно провести параллели с Польшей: они контратакуют с помощью вингеров, а дирижирует атаками Марек Гамшик, который хорош в завершающей стадии», – сказал Лев.

Матч Германия – Словакия состоится в воскресенье, 26 июня. Начало – в 19:00 по московскому времени.