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    Евро-2016. Португалия вырвала победу у Хорватии в дополнительное время

    В матче 1/8 финала Евро-2016 сборная Хорватии уступила команде Португалии со счетом 0:1. Гол был забит в концовке дополнительного времени, и его автором стал Рикарду Куарежма.

    Таким образом, в четвертьфинале португальцы сыграют со сборной Польши, которая обыграла Швейцарию.

    Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/8 финала

    Хорватия – Португалия – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Куарежма, 117.

    Хорватия: Субашич, Стринич, Перишич, Чорлука, Ракитич (Пьяца, 110), Модрич, Срна, Брозович, Манджукич (Калинич, 88), Вида, Бадель.

    Португалия: Патрисиу, Соареш, Пепе, Фонте, Геррейру, В. Карвалью, Силва (Перейра, 108), Мариу (Куарежма, 87), Гомеш (Санчес, 50), Нани, Роналду.

    Предупреждения: Карвалью, 77.

    Календарь Евро-2016

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2016 00:32
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +139

      palych1974 26 июня 2016, 05:35

      нежданчик...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 26 июня 2016, 04:28

      Португалия идет к своей цели - стать чемпионом без побед в основное время.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 26 июня 2016, 02:21

      Жаль хорватов, очень за них переживал. Не кажется, что результат по игре,но везёт сильнейшим.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 26 июня 2016, 02:01

      жаль хорватов...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      KELT88 26 июня 2016, 01:22

      Игра забудится, а результат останется

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      SARSAD 26 июня 2016, 01:20

      До финала дойдут, а там проиграют соседям по полуострову.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 июня 2016, 01:18

      Я болел за шашечных,жаль проиграли((( Так Криштиану и Ко до финала дойдут,кстати первая победа Португалии в 4 играх всего лишь,зато какая важная))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 26 июня 2016, 01:05

      Здорово Куарежма вошел.Санчеш очень понравился.Жалко хорватов.Но у них нет Роналду.Даже ходящего пешком.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      Kano 26 июня 2016, 00:57

      Везет тому кому везет. Рад за Куарежма.

      -3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 июня 2016, 00:51

      В целом по делу... Футбольные правила никто не отменял, не забиваешь сам, забивают тебе...

      5
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