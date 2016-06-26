Евро-2016. Португалия вырвала победу у Хорватии в дополнительное время

В матче 1/8 финала Евро-2016 сборная Хорватии уступила команде Португалии со счетом 0:1. Гол был забит в концовке дополнительного времени, и его автором стал Рикарду Куарежма.
Таким образом, в четвертьфинале португальцы сыграют со сборной Польши, которая обыграла Швейцарию.
Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/8 финала
Хорватия – Португалия – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 0:1 – Куарежма, 117.
Хорватия: Субашич, Стринич, Перишич, Чорлука, Ракитич (Пьяца, 110), Модрич, Срна, Брозович, Манджукич (Калинич, 88), Вида, Бадель.
Португалия: Патрисиу, Соареш, Пепе, Фонте, Геррейру, В. Карвалью, Силва (Перейра, 108), Мариу (Куарежма, 87), Гомеш (Санчес, 50), Нани, Роналду.
Предупреждения: Карвалью, 77.
Источник: Бомбардир.ру