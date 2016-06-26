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  • Евро-2016. Португалия вырвала победу у Хорватии в дополнительное время

Евро-2016. Португалия вырвала победу у Хорватии в дополнительное время

26 июня 2016, 00:32
21

В матче 1/8 финала Евро-2016 сборная Хорватии уступила команде Португалии со счетом 0:1. Гол был забит в концовке дополнительного времени, и его автором стал Рикарду Куарежма.

Таким образом, в четвертьфинале португальцы сыграют со сборной Польши, которая обыграла Швейцарию.

Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/8 финала

Хорватия – Португалия – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Куарежма, 117.

Хорватия: Субашич, Стринич, Перишич, Чорлука, Ракитич (Пьяца, 110), Модрич, Срна, Брозович, Манджукич (Калинич, 88), Вида, Бадель.

Португалия: Патрисиу, Соареш, Пепе, Фонте, Геррейру, В. Карвалью, Силва (Перейра, 108), Мариу (Куарежма, 87), Гомеш (Санчес, 50), Нани, Роналду.

Предупреждения: Карвалью, 77.

Календарь Евро-2016

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Хорватия Португалия
Комментарии (21)
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de bruyne
1466890808
Просто слов нету... харватия 7:0 точно выиграть должна была... харваты достоины большего
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deinego77@yandex.ru
1466891084
Молодцы Хорваты красавцы! Не стыдно домой возвращаться! Не то что наши импотенты футбольные ! Зенит и ЦСКА наша гордость!
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ivanthebest
1466891517
В целом по делу... Футбольные правила никто не отменял, не забиваешь сам, забивают тебе...
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ЖОРРО
1466893088
Я болел за шашечных,жаль проиграли((( Так Криштиану и Ко до финала дойдут,кстати первая победа Португалии в 4 играх всего лишь,зато какая важная))
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SARSAD
1466893205
До финала дойдут, а там проиграют соседям по полуострову.
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KELT88
1466893379
Игра забудится, а результат останется
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KARAT777
1466895711
жаль хорватов...
Ответить
Dammit
1466896888
Жаль хорватов, очень за них переживал. Не кажется, что результат по игре,но везёт сильнейшим.
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ДСА
1466904489
Португалия идет к своей цели - стать чемпионом без побед в основное время.
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palych1974
1466908521
нежданчик...
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