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    Шакири раскритиковал празднование победы игроками сборной Польши

    Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири раскритиковал поведение игроков сборной Польши после матча 1/8 финала Евро-2016 (1:1; 4:5 в серии пенальти). Поляки побежали праздновать победу на половину поля швейцарцев.

    «Я не знаю, что тут сказать. Они – профессиональные футболисты и должны знать, что для празднования победы им следовало побежать на другую половину поля. Что я могу сказать?», – прокомментировал Шакири.

    Также футболист ответил на вопрос о своем голе «ножницами».

    «Вы плохо меня знаете – я забил много красивых голов! Это был очень важный гол, потому что он сохранил нашу надежду. Конечно, он красив. Но мы вылетели, и я разочарован», – сказал Шакири.

    Источник: Goal.com

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    25.06.2016 22:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 26 июня 2016, 11:09

      тебя спросить забыли, куда им бежать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      CheKubana 26 июня 2016, 02:46

      Супер новость

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 26 июня 2016, 00:43

      Гол был то что надо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      Azenkur 25 июня 2016, 23:19

      Ну они ошибочно побежали туда, на эмоциях. Потом пришли в себя и сразу же к своим болельщикам побежали праздновать.

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